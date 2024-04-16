الشرطة يفض الشراكة مع الجوية وينفرد بالصدارة بعد الجولة الـ22 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق، في ختام الجولة الـ22 بعد أن رفع رصيده للنقطة 51، مستفيداً من تعادل الوصيف القوة الجوية (49 نقطة) مع نفط ميسان.

وجاء فريق زاخو بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة، واحتفظ الزوراء بالمركز الرابع بنفس رصيد زاخو لكن بفارق الأهداف، في حين حل فريق دهوك بالمركز الخامس برصيد 34 نقطة.

وجمعت ثلاثة فرق 33 نقطة، وجعل فارق الأهداف نوروز بالمركز السادس، والنجف بالمركز السابع، ثم النفط بالمركز الثامن، أما الحدود فقد حل تاسعا برصيد 32 نقطة، ثم الطلبة عاشرا وجمع 31 نقطة.

وتمكن نفط ميسان من البقاء في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة، وجاء الكهرباء بالمركز الـ12 برصيد 28 نقطة، ثم الميناء بالمركز الـ13 برصيد 26 نقطة، وبعده اربيل بالمركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

وجاء الكرخ بالمركز الـ15 بنفس رصيد اربيل لكن بفارق الأهداف، وجاء كربلاء بالمركز الـ16 برصيد 22 نقطة، ثم نفط البصرة بالمركز الـ17 برصيد 21 نقطة، وحل القاسم بالمركز الـ18 برصيد 16 نقطة، وأمانة بغداد بالمركز الـ19 برصيد 14 نقطة، ثم نفط الوسط بالمركز الأخير بعشر نقاط.