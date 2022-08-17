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الشرطة يغلق باب تعاقداته بضخ دماء جديدة ويحدد موعداً لمعسكر أربيل

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-17T15:20:45+0000
الشرطة يغلق باب تعاقداته بضخ دماء جديدة ويحدد موعداً لمعسكر أربيل

شفق نيوز/ أغلق فريق نادي الشرطة لكرة القدم، يوم الأربعاء، باب تعاقداته لموسم 2022-2023، معلناً التجديد لأغلب عناصره للموسم الماضي وإضافة عناصر جديدة قال إنها ستشكل إضافة "قوية ومهمة".

وقال مُدير الفريق، هاشم رضا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفريقَ أغلقَ بابَ تعاقداته بشكلٍ نهائي بعد أن جدّدَ لأغلب عناصر الفريق للموسم الماضي الذي نالَ فيه اللقبَ قبل سبعة أدوارٍ من نهايته"، مبيناً ان "الفريقَ استقطب عناصرَ جديدةً وفق الرؤيةِ الفنيّة للملاكِ التدريبيّ واللجنة الفنيّة".

وأضافَ، ان "الفريق يواصلُ تدريباته اليوميّة في مُعسكره المُغلق في العاصمةِ بغداد بواقعِ وحدتين صباحيّة ومسائيّة تتضمن الأولى تدريباتَ الحديد والثانية تشملُ المُطاولةَ والسرعةَ وأموراً أخرى".

وكشفَ رضا عن موعدٍ جديدٍ للمُعسكرِ الخارجيّ الذي سيقام في أربيل والذي كان من المُفترض أن يقام يوم الجمعة المُقبل، موضحاً ان "الموعدَ الجديد سيقام في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وينتهي في الحادي عشر من الشهر المُقبل وتتخلله عددٌ من المُباريات".

وتابعَ، ان "الإدارةَ أمّنت الأمورَ اللوجستيّة كافة لنجاحِ المُعسكر من ملاعب ومبارياتٍ بما يسهمُ بالوصولِ إلى الجاهزيّةِ التامةِ قبل مُباراةِ كأس السوبر أمام فريقِ نادي الكرخ في الثاني من تشرين الأول المُقبل".

واختتمَ المُديرُ الإداري لفريقِ الكرة حديثهُ بالقول، إن "الجهازَ الفني قرّرَ منحَ اللاعبين إجازةً قصيرةً أمدها يومان، بعد أن اقتصرت التدريباتُ صباح اليوم على القاعةِ الرياضيّة".

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