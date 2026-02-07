الشرطة يغادر إلى اوزبكستان لملاقاة "ناساف" في أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- بغداد

توجّهت بعثة نادي الشرطة لكرة القدم، يوم الأربعاء، من بغداد إلى أوزبكستان استعداداً لخوض مواجهتها ما قبل الأخيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025–2026.

ومن المقرر أن يلاقي الشرطة، بعد غدٍ الاثنين الموافق التاسع من شباط 2026، فريق ناساف الأوزبكي ضمن منافسات البطولة، في مباراة تُقام على الملعب المركزي في أوزبكستان عند الساعة الخامسة إلا ربعاً.

وفي ختام مبارياته ضمن هذه المرحلة، يستضيف نادي الشرطة فريق الدحيل القطري يوم السادس عشر من شباط الحالي على أرضه في بغداد.