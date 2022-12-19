الشرطة يعمق جراحات الصناعة برباعية نظيفة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الشرطة فوزاً عريضاً على ضيفه فريق نادي الصناعة بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل ، سجل الشرطة هدفه الأول في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب احمد فرحان، بينما جاء الهدف الثاني بأقدام المحترف السوري فهد يوسف بالدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني، اضاف كابتن الفريق علاء عبد الزهرة هدفاً ثالثاً للشرطة في الدقيقة 64 ، في حين جاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب عمار غالب في الدقيقة 72.

وجرت المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد .

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 19 محتلاً المركز الخامس ، وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 2 بالمركز الأخير.