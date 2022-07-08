الشرطة يعلن قرب ضم مهاجم الجوية

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الجمعة، قرب ضم المهاجم أحمد كوني لصفوف فريقها الكروي المنافس بالدوري العراقي الممتاز بعد فشل صفقة الأخير في التجديد مع الجوية.

وذكر مصدر في إدارة الشرطة، لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة النادي اتفقت بشكل أولي مع اللاعب على الانتقال إليها في الموسم المقبل لمدة موسم واحد قابلا للتجديد"، لافتاً إلى أن "التوقيع سيتم مع اللاعب خلال الساعات الـ48 المقبلة".

وأضاف المصدر، أن "التوقيع مع اللاعب جاء بطلب من الكادر التدريبي للنادي"، مؤكداً أن "إدارة النادي اغتنمت فرصة التوقيع مع اللاعب بعدما فشلت صفقة تمديد عقده مع فريق القوة الجوية".

وأشار إلى أن "كوني يعد من المهاجمين البارعين في الدوري العراقي للموسم الماضي، حيث سجل 10 أهداف في 13 مباراة لعبها في الدوري مع فريقي النجف في القسم الأول، والقوة الجوية في القسم الثاني".