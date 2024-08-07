الشرطة يعلن عن جهازه الفني الجديد لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الأربعاء، عن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود فريقها في دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الجديد 2024-2025.

‏وقال مدرب الفريق أحمد صلاح، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الشرطة حسمت تسميتي مديراً للجهاز الفني لقيادة كرة الشرطة في دوري نجوم العراق الموسم الجديد بعد الاستغناء عن المصري مؤمن سليمان الذي قدم خدمات جليلة للنادي، وذلك لسبب عدم امتلاكه شهادة البرو في التدريب".

وأضاف "الجهاز الفني سيتألف من المتحدث مدرباً للفريق، وحسين عبد الواحد مساعداً، ومدرب اللياقة حيدر عبد القادر، ومدرب حراس المرمى أحمد جاسم"، مؤكداً "نحن كإدارة وجهاز فني ولاعبين سنسعى للمحافظة على اللقب والظهور بشكل جيد في الاستحقاق الآسيوي".

وأكد أن "نادي الشرطة لم يستغنِ عن المدرب المصري مؤمن سليمان لكن لوائح اتحاد كرة القدم أجبرتنا على التخلي عن سليمان لأنه لا يمتلك شهادة برو حسب اللوائح الأخيرة التي أعلن عنها الاتحاد".

‏وأوضح صلاح أن "إدارة النادي داعمة لمشوار الفريق وعازمة للمحافظة على النتائج التي حققها فريقه الكروي في الموسم السابق وهما لقبي الدوري والكأس معاً".