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الشرطة يعزز صدارته ويعمق جراحات سامراء بدوري الكرة العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-04T20:53:34+0000
الشرطة يعزز صدارته ويعمق جراحات سامراء بدوري الكرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الشرطة متصدر ترتيب الفرق حتى الجولة 29 مساء الاربعاء، فوزا مستحقاً على ضيفه متذيل الدوري حتى الان بدوري الكرة الممتاز بنتيجة 3-0 .

وانتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل لسامراء سجل الهدف الاول اللاعب محمود المواس في الدقيقة 36، وقبل نهاية الشوط الاول وعند الدقيقة 45 سجل بسام شاكر الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني سجل مصطفى محمد معن ثالث اهداف الشرطة في الدقيقة 63 بعد ان ارسل كرة عرضية ارتطمت بقدم مدافع سامراء ليغير اتجاها وتدخل مرمى سامراء.

وضيف ملعب الشعب الدولي مباراة اليوم لحساب الجولة 30 لدوري الكرة العراقي الممتاز .

وبهذه النتيجة عزز الشرطة صدارته بعد ان رفع رصيده للنقطة 76 منفردا بالصدارة، بينما تجمد رصيد سامراء الذي اصبح قريبا جدا من الهبوط الى دوري الدرجة الاولى عند النقطة 11 بالمركز الاخير .

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