الشرطة يعزز صدارته بفوزه على الكرخ بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ عزز فريق الشرطة صدارته برصيد 67 نقطة بعد فوزه على فريق الكرخ بنتيجة 2-1 ، ضمن منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، عند الساعة 6:15 عصراً .

وانتهى الشوط الاول بتقدم الكرخ بهدف واحد دون مقابل للشرطة سجل هدف الكرخ يونس غني في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمود المواس في الدقيقة 61 ، وسجل بسام شاكر الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 87.

وتجمد رصيد الكرخ بعد خسارته اليوم امام الشرطة عند النقطة 27 بالمركز 16.

وادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من مهند قاسم حكم ساحة ، و واثق مدلل مساعد اول ، واحمد صباح مساعد ثانٍ ، واحمد قاسم حكم رابع ، وعلاء سلام حكم "فار" .