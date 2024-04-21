الشرطة يعزز صدارته بـ"كرم" من اربيل بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق فوزاً كبيراً على مضيفه فريق اربيل بنتيجة 4 - 2 ضمن منافسات الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري في اربيل اليوم الأحد، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وعزز الشرطة بفوزه اليوم صدارته برصيد 54 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، سجل اربيل اولا في الدقيقة 32 عن طريق محمد قاسم ، وعدل الشرطة النتيجة في الدقيقة 40 عن طريق مهند علي.

وفي الشوط الثاني أضاف حسين علي هدف الشرطة الثاني في الدقيقة 50 ، وأضاف الشرطة هدفه الثالث عن طريق علي حصني في الدقيقة 74 ، وسجل زيدان عبد الحبار هدفا رابعا للشرطة في الدقيقة 87 ، وسجل محمد قاسم نصيف هدفا ثانٍ لأربيل في الدقيقة 90+3.

أدار اللقاء محمد كاظم حكم ساحة، وحيدر عبد الحسين مساعدا أولا، واكرم علي مساعدا ثان، واياد زاحم حكما رابعا، وعصام فاضل حكم "فار".