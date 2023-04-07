الشرطة يعتلي صدارة الدوري الممتاز "مؤقتاً" والتعادل السلبي يحسم لقاء دهوك ونفط الوسط

شفق نيوز/ اعتلى نادي الشرطة، يوم الجمعة، صدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على نادي النفط بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة 23 للدوري.

وسجل آسو رستم هدف الشرطة الوحيد من رأسية جميلة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول للمباراة التي جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

وبهذه النتيجة تصدر الشرطة ترتيب الفرق مؤقتا برصيد 48 نقطة، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 19 بالمركز الثامن عشر.

وفي اللقاء الثاني الذي جرى بذات التوقيت تعادل فريق نادي دهوك مع ضيفه فريق نادي نفط الوسط من دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 36 بالمركز السادس ، ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 24 بالمركز 16.