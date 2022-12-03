الشرطة يعتلي صدارة الدوري الممتاز لكرة الصالات

شفق نيوز/ اعتلَى فريقُ الشرطة، اليوم السبت، صدارةَ دوري كرة الصالاتِ المُمتاز برصيدِ (16) نقطةً، متفوقا بفارق الأهداف عن مَصافي الوسط الوصيف، وذلك بعد فوزه الثمين على ضيفه الشبابِ البصريّ بخمسةِ أهدافٍ مقابل ثلاثة ضمن الجولةِ السابعة من المرحلةِ الأولى لدوري كرةِ الصالات التي جرت في قاعةِ الشباب.

وفي القاعةِ نفسها، حسمَ فريقُ نفط البصرة النتيجةَ لصالحه، بعدَ أن تغلبَ على مصافي الوسط بأربعةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد، ليصل إلى المركزِ الثالث برصيد 14 نقطة.

وفي مباراةٍ أخرى، حققَ فريقُ نفط الوسط الفوزَ على مضيفه الشرقيّة بستةِ أهدافٍ مقابل أربعة، ليرفع رصيده إلى النقطةِ العاشرة.

بينما خطفَ فريقُ أمانة بغداد فوزاً على آلياتِ الشرطة بعد أن تغلبَ عليه بهدفين مقابل هدفٍ، ليصل إلى النقطةِ السابعة.

وخسرَ فريقُ غاز الجنوب مباراته أمام ضيفه المرورِ بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفين، ليرفع المرور رصيده إلى النقطةِ السادسة.

وفي اختتام مواجهاتِ الجولةِ السابعة، تمكنَ فريقُ الجيش من الفوز على فريقِ الظفر بخمسةِ أهداف مقابل ثلاثة، ليعزز موقعه في جدولِ الترتيب برصيد 14 نقطة.