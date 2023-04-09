الشرطة يعبر الحشد ويصل للمباراة الختامية بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على فريق نادي الحشد الشعبي بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 77-76 ليحسم الشرطة المنافسات لصالحه ويتأهل الى المباراة النهائية لمواجهة المتأهل من النفط او زاخو.

وكان حكم مباراة الحشد الشعبي والشرطة، احتسب في المباراة السابقة التي شهدت شغب جمهور الشرطة الحشد فائزا (20-0)، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المربع الذهبي "البلاي أوف" بالدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.