الشرطة يعادل نفط البصرة ضمن نهائيات دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ تعادل فريقا الشرطة ونفط البصرة بهدفين لكل منهما، يوم الثلاثاء، ضمن سلسلة المباريات الختامية لدوري كرة الصالات.

وتعد مباراة الفريقين ضمن سلسلة مباريات الـPALYOFF النهائية لدوري المحترفين لكرة الصالات لاحراز لقب الموسم الحالي 2024-2025.

وجرت المباراة عند الساعة الرابعة عصرا في قاعة نادي الشرطة المغلقة في العاصمة بغداد.

إى ذلك حصل فريق مصافي الوسط على لقب منافسات دوري الشباب لكرة الصالات للموسم 2024-2025، ونال فريق نفط البصرة المركز الثاني، ونفط الوسط على الترتيب الثالث، بينما حصل فريق الحشد الشعبي علىالمركزالرابع.