الشرطة يضم "الياميق" ودهوك يسحب شكواه ضد حارس زاخو

شفق نيوز- بغداد

جدد نادي الكرمة، عقد لاعب خط الوسط علي مخلد، لثلاثة مواسم، كما جدد عقد الحارس الدولي محمد حميد لتمثيل الفريق لموسم آخر.

كما جدد المحترف السوري محمود المواس، عقده مع نادي الشرطة للموسم الرابع على التوالي ليمثل القيثارة رسمياً للمرسم المقبل .

هذا واتفق نادي الشرطة، مع المدافع المغربي جواد الياميق لتمثيل القيثارة الموسم الكروي المقبل قادماً من الوحدة السعودي ومثل منتخب المغرب .

في حين بدأ نادي أربيل مفاوضاته للتعاقد مع الكويتي بندر سلامة لتمثيل فريق اربيل لكرة القدم في الموسم المقبل.

إلى ذلك، سحبت إدارة نادي دهوك، الشكوى المقدمة للجنة الانضباط ضد حارس نادي زاخو علي كاظم،

وكانت ادارة دهوك، قد قدمت شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط ضد حارس زاخو علي كاظم، وذلك بعد توقيعه لنادي زاخو رغم اتفاقه المسبق مع نادي دهوك، مبينة أن الحارس وقع بالبصمة على عقد رسمي مع دهوك بتاريخ 15/6/2025، وتم الاتفاق الكامل بين الطرفين، دون إعلان رسمي في حينه، لتتفاجأ إدارة دهوك بإعلان إدارة نادي زاخو تجديد عقد اللاعب، ما دفع نادي دهوك إلى رفع الشكوى للجنة الانضباط.