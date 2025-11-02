الشرطة يصل إلى إيران لمواجهة تراكتور بدوري نخبة أبطال آسيا

شفق نيوز- طهران

وصلت بعثة نادي الشرطة العراقي، يوم الأحد، إلى إيران استعداداً لمواجهة فريق تراكتور الإيراني يوم غد في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ويلعب الشرطة العراقي في مجموعة الغرب التي تضم كلاً من فرق الأهلي، الهلال، والاتحاد من السعودية، إلى جانب شباب الأهلي، الشارقة، والوحدة من الإمارات، وثلاثي قطر السد، الغرافة، والدحيل، بالإضافة إلى تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي.

وسيلعب الشرطة في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري، أمام فريق الهلال السعودي في استاد الملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن فريق الشرطة يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب فرق دوري أبطال آسيا للنخبة بنقطة واحدة، والرابع في دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة السادسة برصيد 12 نقطة.