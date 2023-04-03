الشرطة يصطدم بالحشد سلوياً في مباريات "البلي أوف" في بغداد

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، منافسات دوري 1X BET الممتاز لكرة السلة بعد اختتام المرحلتين وتأهل أندية النفط والحشد الشعبي والشرطة وزاخو إلى المربع الذهبي.

وتحتضن قاعةُ الشعب المغلقة في بغداد، أمسية رمضانيّة بلقاء يجمع فريقي الحشد الشعبي مع الشرطة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وقال الناطق الإعلامي باسم نادي الشرطة، حسين الخرسان لوكالة شفق نيوز، إن فريق الشرطة أكمل تحضيراته أمس، مؤكدا أن اللاعبين بأتم الجاهزية لملاقاة فريق الحشد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات البلي أوف لهذا الموسم.

وأضاف: سبق للفريقين أن تبارا فيما بينهما، حيث استطاع فريق الشرطة من الفوز في مباراة والخسارة في الأخرى، داعيا الجماهير الشرطاوية للحضور ومؤازرة الفريق في هذه الأمسية الرمضانية.

وأكد أن الدعم الجماهيري يعطي دافعاً معنويا للاعبين بغية تقديم أفضل المستوياتِ والوصول الى مباراةِ "الفاينل".

يشار إلى أن فريق الشرطة سيقوده المدرب محمد النجار وهي أول مباراة له بعد استقالة المدرب علي فرحان.