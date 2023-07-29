الشرطة يسعى لمواصلة نجاحه ويأمل خطف النقاط الثلاث من الترجي التونسي

شفق نيوز/ يخوض نادي الشرطة ممثل العراق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، غداً الأحد، مباراته الثانية أمام نادي الترجي التونسي في سعي منه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وقال مدرب فريق نادي الشرطة احمد صلاح في المؤتمر الفني الذي عقد للمدربين قبل لقاء الترجي غدا الأحد وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "فريق الترجي التونسي احترم الاتحاد السعودي في لقائه الأول الذي انتهى بفوز الاتحاد 2-1".

واضاف ان "الترجي في المباراة الأولى لعب بتحفظ كبير امام الاتحاد، ولكنه سيلعب بأسلوب مختلف أمامنا في مباراة الغد".

وتابع صلاح، "نسعى لخطف النقاط الثلاث لتعزيز حضورنا في المنافسات بعد تحقيقنا الفوز الاول على الصفاقسي بهدف وحيد، واملنا كبير بلاعبينا وهم يخوضون مباراتهم الثانية امام الترجي في المنافسات العربية".

بينما قال مدافع الشرطة مناف يونس، "نحن لم نرفع منذ البداية شعار المشاركة فقط، وعازمون على مواصلة المشوار".

واضاف اننا "جاهزون بشكل كبير جداً ، ولدينا استعداد لصنع فرحة لدى الجمهور بتحقيق نتيجة ايجابية"، موضحاً ان "الشرطة قادر على تغيير ترتيب المجموعة، ويجب علينا أن نطبق ما يريده منا الجهاز الفني منا خلال المباراة".