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الشرطة يسعى لتحقيق "انجازين تاريخيين": لن نتفق مع الفرق ولا نجاملها

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-15T09:13:29+0000
الشرطة يسعى لتحقيق "انجازين تاريخيين": لن نتفق مع الفرق ولا نجاملها

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الشرطة، يوم الأحد، السعي لتحقيق "انجازين تاريخيين" من خلال خسارتها لمباراة واحدة فقط في الدوري العراقي الممتاز وابتعادها بالصدارة عن اقرب منافسيها باكثر من 20 نقطة.

وقال نائب رئيس النادي غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، "لن نتهاون ولن نجامل في نتائجنا او نتفق مع فرق اخرى في المباريات المتبقية مهما كانت تلك الفرق بحاجة الى الفوز بغية التخلص من شبح الهبوط، فسياستنا كادارة باقية كما هي وسنسعى لتحقيق الفوز في الجولات السبع المتبقية لتحقيق رقم قياسي تاريخي لم يتحقق في منافسات الدوريات الممتازة السابقة".

وأضاف، "لم يتحقق لحد هذه اللحظة ماتحقق في الدوري فقد جمعنا لحد الان 79 نقطة ومازالت امامنا 7 مباريات ونبتعد عن اقرب ملاحقينا (الطلبة) بفارق 20 نقطة اذ يمتلك الوصيف "الطلبة" 59 نقطة".

ولفت الزاملي الى ان "الشرطة كان ينوي الخروج بدون خسارة من الدوري الممتاز لولا الخسارة الوحيدة امام نفط الوسط ، ومع الخسارة الوحيدة فان ذلك يعتبر في حال استمر الفريق بتحقيق الانتصارات في المباريات السبعة انجازاً لم يتحقق في الدوريات السابقة ، وعليه نأمل ان نحقق انجازين تاريخيين الى جانب تتويجنا باللقب بجدارة في آن واحد".

ويخوض فريق الشرطة مباراته المقبلة ضمن الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز ، امام ضيفه فريق نادي نوروز على ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة عصر اليوم.

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