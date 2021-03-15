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الشرطة يسحق الديوانية بخماسية نظيفة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-15T15:28:14+0000
الشرطة يسحق الديوانية بخماسية نظيفة

شفق نيوز/ حسم فريق نادي الشرطة لكرة القدم، يوم الاثنين، اللقاء الناري لصالحه امام فريق نادي الديوانية ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز وذلك بعد تغلبه بنتيجة كبيرة قوامها 5-0.

سجل للشرطة الفينزولي غيلنن ريفاس هاترك في الدقائق 23، 64، 91 من زمن المباراة وعلي فائز بالدقيقة 62 من عمر اللقاء وهدف رابع جاء من نيران صديقة في الدقيقة 74 من خطأ دفاعي تسبب فيه لاعب الديوانية محمد الباقر كريم.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 46 بالمركز الثاني في ترتيب الفرق، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 25 بالمركز الرابع عشر.

وشهد اللقاء سيطرة تامة من قبل فريق نادي الشرطة وكاد لاعبوه ان يزيدوا الغلة من الاهداف لولا التسرع وبراعة حارس مرمى الديوانية الذي انقذ مرماه من اهداف محققة، مقابل هجمات خجولة لم تهدد حارس مرمى الشرطة احمد باسل باي خطر لاسيما في الشوط الثاني الذي بان عليه التراجع وضعف اللياقة البدنية.

وتم طرد لاعب الشرطة حسن عاشور من على دكة البدلاء لتلفظه بعباراة غير لائقة على دكة بدلاء الديوانية ليتم ابعاده من الملعب بعد ان اشهر حكم اللقاء مهند قاسم البطاقة الحمراء بوجهه.

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