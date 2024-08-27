الشرطة يريد خوض المهمة الاسيوية بـ8 محترفين والاتحاد العراقي يوافق على 7

شفق نيوز/ كشف عضو ادارة نادي الشرطة تحسين الياسري يوم الثلاثاء، التحديات التي يواجهها النادي قبل الدخول في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة التي تنطلق في 16 ايلول المقبل.

وقال الياسري لوكالة شفق نيوز؛ إن "إدارة النادي طلبت من الاتحاد العراقي زيادة عدد المحترفين للمشاركة بنخبة آسيا للأندية خلال خوض المباريات الآسيوية، لأن الاتحاد حدد ضمن لوائحه ضم الاندية ستة محترفين خلال خوضه الدوري العراقي وهذا لا يكفي سيما وان اغلب الاندية التي ستواجهنا في نخبة آسيا تمتلك 13 او 14 محترفا على مستوى عال".

وأضاف "لقد قدمنا مذكرة لاتحاد الكرة العراقي برفع سقف المحترفين الى 8 خلال المشاركة بالمهمة الآسيوية، اي اضافة محترفين إضافيين فقط خلال مهمتنا في النخبة الاسيوية بدلا من 6 محترفين، شرط ان لا نعتمد اللاعبين المحترفين المضافين في دوري نجوم العراق، لكن الاتحاد وافق على اضافة محترف واحد فقط وكان ذلك مستغرباً، اذ كان عليه أن يراعي وضعنا لاننا مقبلين على اقوى بطولة قارية للأندية".

واكد الياسري ان "تحديد اتحاد الكرة العراقي الاندية بـ25 لاعبا في الدوري المقبل غير كاف وسيرهق اللاعبين وربما يتعرض البعض لإصابات سيما الشرطة الذي سيخوض في المرحلة الاولى من المنافسات الاسيوية ثمان مباريات وفي حال تأهله سيخوض ست مباريات ناهيك مباريات الدوري الطويلة".

وفيما يخص تفريغ لاعبي الشرطة للمنتخب، بيّن الياسري أن "النادي يحترم المنتخب الوطني وقرارات الاتحاد وقمنا بتفريغ اللاعبين للمنتخب كواجب وطني اذ تُعد مهمة المنتخب بالنسبة لنا من الأولويات، لكن بنفس الوقت كان على الاتحاد مراعاة مهمة الشرطة ايضاً كونها وطنية لان القيثارة يمثل بلد في بطولة آسيوية".

ولفت إلى أنه "لم تكن هناك تقاطعات بين مهمات المنتخب ونادينا الذي سيلعب بالنخبة الآسيوية سيما وان تفريغ لاعبينا للمنتخب للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم سيكون خلال ايام الفيفا".

ويشارك فريق الشرطة العراقي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025، بعد نجاحه في تحقيق لقب دوري نجوم العراق الموسم الماضي.

وسُحبت القرعة الخاصة بالبطولة التي استحدثها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وسيخوض الشرطة كل فريق 8 مواجهات أمام 8 أندية مختلفة، 4 منهم على أرضه و4 خارج أرضه، على أن يتأهل أصحاب الفرق الثمانية الأولى في الترتيب، للأدوار الإقصائية.