الشرطة يروض غريمه وأربيل يقتنص فوزاً ثميناً بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز / استكملت، يوم الجمعة، منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة، بجولته الرابعة من التجمع الثاني لدور (الثمانية) والتي تحتضنها العاصمة بغداد، بقاعتي الشعب والجيش.

وفي قمة مباريات اليوم، تفوق الشرطة على غاز الجنوب، بثلاثة أشواط لواحد بواقع (26-24) (19-25) (25-23) (25-23).

وفي مباراة مثيرة، اقتنص أربيل فوزاً ثميناً من مصافي الشمال بثلاثة أشواط لاثنين، وكانت أشواط المباراة على النحو الآتي 25-23، 28-26، 17-25، 17-25، 15-12.

هذا وتفوق نادي البيشمركة على الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع، (25-16) (25-20) (25-21).