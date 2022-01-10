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الشرطة يرفض أن يكون بديلاً للنجف بالبطولة الآسيوية: هدفنا حسم الدوري لصالحنا

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-10T07:43:01+0000
الشرطة يرفض أن يكون بديلاً للنجف بالبطولة الآسيوية: هدفنا حسم الدوري لصالحنا

شفق نيوز/ ابدت ادارة نادي الشرطة، يوم الاثنين، استغرابها بشأن الانتقادات التي تتلقاها في الوسط الرياضي لعدم مشاركتها في دوري ابطال اسيا بدلا من نادي النجف، مشيرة الى انها غير مجبرة على ذلك.

وقال رئيس النادي وكالة غالب الزاملي لوكالة لشفق نيوز، "لم نكن في الموسم الماضي ضمن الفرق التي يحق لها اللعب في البطولة اذ كانت ثلاث اندية اولى في الترتيب لها الحق اللعب بدوري الابطال وهي القوة الجوية والزوراء والنجف".

واضاف، "بعد انسحاب النجف بسبب وضعه المادي لم نكن نفكر بالمشاركة كبديل اذ كنا نهيء الفريق للدوري العراقي الممتاز".

وبين الزاملي ان "ادارة الشرطة لم تتلقَ اي دعوة من الاتحاد الاسيوي لتكون بديلا للنجف كما أننا غير مجبرين في ان نكون فريقاً بديلا وهدفنا هم حسم الدوري الممتاز لصالحنا".

وختم ان "ادارة النادي جهز الفريق فقط لبطولة دوري الموسم الحالي وكنا نستعد قبل انطلاق الدوري على هذا الاساس فلا يجوز تحميلنا ما لا ذنب لنا به ، ولابد من الوسط الرياضي ان يعي ذلك ولا تخلط الامور لاسيما ان ادارة النادي تعمل بمهنية في تهيئة فريقه الذي قطع شوطاً جيدا ولحد الان هو يتصدر المشهد الكروي في الدوري العراقي الممتاز".

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد الجولة 17 برصيد 47 نقطة .

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