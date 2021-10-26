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الشرطة يرفض المشاركة في بطولة دوري ابطال اسيا بديلا عن النجف

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-26T12:59:22+0000
الشرطة يرفض المشاركة في بطولة دوري ابطال اسيا بديلا عن النجف

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي الشرطة يوم الثلاثاء، أن فريقها الكروي لن يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا بعد حرمان النجف من قبل الاتحاد الآسيوي، مشيرة الى أن النادي لن يكن بديلا لأي ناد آخر رغم ان الشرطة حل رابعاً خلف النجف في الموسم السابق.

وقال الناطق باسم نادي الشرطة حسين الخرساني لوكالة شفق نيوز؛ ان المشاركة في البطولة الاسيوية استنزاف فني قبل ان تكون استنزافاً ماديا، مبينا ان فريق الشرطة غير ملزم بالمشاركة الاسيوية وإن كان خلف فريق نادي النجف الذي تم ابعاده من المشاركة بقرار آسيوي.

واضاف ان ادارة النادي رسمت مخططا للمشاركة المحلية بغية الوصول الى الهدف الذي تنشد له.

واشار الى انه ليس ذنبنا ان يحرم النجف وعليه لا يجب يحب ان نكون البديل، وسنركز على بطولتي الدوري العراقي الممتاز وكأس العراق.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر حرمان النجف من المشاركة الاسيوية بسبب عدم تسديد ديونه لصالح لاعبين سبق وان مثلوه في الدوري الممتاز .

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