الشرطة يرد على العنكوشي: تصريحاته سينمائية

شفق نيوز/ ردت إدارة نادي الشرطة، يوم الاثنين، على رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي.

وقالت إدارة نادي الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بدايةً نباركُ لجماهيرنا الكبيرة الفوز الذي حققهُ فريقنا بكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز، وهاردلك نقولها من القلب لجماهير الديوانية".

واضافت "كالعادةِ فوجئنا بكمٍ من التصريحات السينمائية لرئيس نادي الديوانية (حسين العنكوشي) خالفَ فيها الواقع، وتجنى بأحداثٍ لم تكن وليدةَ الصلةِ بالواقع، مُستهدفاً الروح الرياضية التي نبحث عنها ونؤسس لها من أجل أن تكون نبراساً للرياضة باعتبارها رسالةً ساميةً تجمع ولا تفرق".

وكان العنكوشي قال إن جمهور الشرطة اعتدى بالضرب على وفد الديوانية بما فيهم اللاعبين المحترفين وخسر الديوانية امام الشرطة اليوم بنتيجة كبيرة 5-0في منافسات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز .