الشرطة يردُّ على الدعوة للتحقيق ببيع تذاكر مباراة فريقه ضد النصر السعودي

شفق نيوز/ اوعز وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع بتشكيل لجنة تحقيقية بحق إدارة نادي الشرطة ، بسبب طريقة بيع التذاكر لقاء فريق النادي الكروي مع النصر السعودي، وتنصلها عن واجباتها في تنظيم المباراة وتهيئة متطلباتها.

وكان وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ، قد اكد أن عملية بيع تذاكر مباراة الشرطة والنصر السعودي كانت من مسؤولية نادي الشرطة.

ورد عضو ادارة الشرطة تحسين الياسري على قرار فتح التحقيق، قائلا في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "من حق وزارة الشباب والرياضة فتح تحقيق بالموضوع ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا"، مبينا ان "لدى إدارة الشرطة دفاعاتها الخاصة بالموضوع".

واوضح ان "ادارة النادي تعرضت الى إرباك في عملها"، مردفا أنها "عملت ما يقارب شهراَ كاملاً في ملعب كربلاء لتهيئة الملعب بشكل مناسب لكن تفاجأت بقرار الاتحاد الآسيوي بنقل المباراة إلى ملعب المدينة في بغداد، قبل أربعة ايام تقريباً من إقامة لقاء النصر والشرطة".

وكانت ادارة نادي الشرطة قد أعلنت موافقتها في 12 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري على نقل مباراة فريقها الكروي مع النصر السعودي من كربلاء إلى ملعب المدينة في العاصمة بغداد، ضمن المنافسات بطولة الأندية الآسيوية للنخبة بطلب من النصر.

‏وتابع الياسري بالقول انه "وبعد قرار الاتحاد الآسيوي بنقل المباراة إلى ملعب المدينة كان علينا تجهيز نماذج جديدة من التذاكر خاصة بملعب المدينة ببغداد وخلال 48 ساعة وهذا العمل مجهد ولاسيما أنه لا يمكن أن تكون التهيئة بهذه السرعة المتناهية، ومع ذلك عملنا بشكل مضاعف واتممنا من المهمة على خير وجه".

وتعادل نادي الشرطة أمس الاثنين مع نظيره النصر السعودي 1-1 ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال اندية آسيا للنخبة وجرت المباراة على ملعب المدينة ببغداد.

وكان من المقرر أن يحضر اللقاء النجم البرتغالي العالمي لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو إلا انه غاب عن اللقاء إثر تعرضه الى "وعكة صحية" ألمت به.

ومثّل غياب رونالدو صدمة للجماهير العراقية التي تزاحمت منذ صباح أمس السبت على شراء التذاكر الخاصة بالمباراة ، والتي نفدت خلال ساعات، بعد أن وصل سعرها الى أضعاف سعرها الرسمي.