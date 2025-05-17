الشرطة يرجئ حسم لقب دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ أرجأ فريق الشرطة حسم لقب دوري المحترفين لكرة الصالات، يوم السبت، بعد فوزه على نفط البصرة، بنتيجة 3 - 2 ضمن سلسلة مباريات الـ PLAYOFF لإحراز لقب الموسم الحالي 2024-2025 .

وسيتم اللجوء الى مباراة فاصلة أخيرة والتي تعد الخامسة بين الفريقين هذا الموسم، لحسم الفوز باللقب.

وسيلعب نفط البصرة مباراة الحسم المقبلة بخيار الفوز للاحتفاظ باللقب، فيما يحتاج الشرطة الفوز او التعادل لكسر استمرارية نفط البصرة بتحقيق الانتصار بلقب الدوري للموسم الحالي.

وحضر مباراة اليوم، رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، وعضوي المكتب التنفيذي غالب الزاملي، ومحمد ناصر.

يشار إلى أن فريق نفط البصرة، هو صاحب اللقب في الموسمين الماضيين المتتاليين ويسعى للتتويج الثالثهذاالموسم.