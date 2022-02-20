الشرطة يذهب بعيداً بالصدارة بفوزه على مضيفه اربيل

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من الذهاب بعيداً بالصدارة بعد فوزه على مضيفه اربيل بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حريري ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز.

سجل الشرطة هدفه الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف محمود المواس، في المباراة التي شهدت ضياع ركلة جزاء عن طريق شيركو كريم في الدقيقة 84 من عمر المباراة ليضيع فرصة التعادل لفريقه اربيل.

وبهذه النتيجة عزز الشرطة صدارته ورفع رصيده للنقطة 60، مبتعداً بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه نادي الطلبة، بينما تجمد رصيد اربيل عند النقطة 25 بالمركز الحادي عشر.