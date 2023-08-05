الشرطة يدك السد القطري برباعية وينتقل لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة العراقي يوم السبت، من الفوز على فريق نادي السد القطري بنتيجة 4-2 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال في نسختها السادسة عشر.

واحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها السعودية، في تمام الساعة السادسة من عصر يوم السبت، مباراة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين، جمعت الشرطة العراقي والسد القطري في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وسجل السد عن طريق اللاعب أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 24 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 32 سجل لاعب الشرطة امير صباح هدف التعديل عندما سدد كرة صاروخية من مسافة بعيدة جداً سكنت شباك مرمى السد القطري ، وفي الدقيقة 59 جاء هدف الشرطة الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم اسو رستم ووسع الشرطة الفارق بتسجيله هدفاً ثالثا عن طريق أحمد فرحان في الدقيقة 70 من عمر اللقاء ، وعاد اسو رستم ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للشرطة في الدقيقة 79، ومن خطأ ساذج للحارس احمد باسل حينما رمى الكرة أمامه دون انتباه ليخطفها مهاجم السد ويسلمها أكرم عفيف الذي لم يتأخر بدوره ويودعها بمرمى الشرطة ويسجل هدف التقليص الثاني في الدقيقة 81 من عمر المباراة .

وتستضيف المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 12 آب الحالي لينتقل الى دور نصف نهائي البطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال في نسختها السادسة عشر.