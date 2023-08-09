الشرطة يخسر أمام النصر السعودي ويودع بطولة كأس الملك سلمان

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي النصر السعودي الى المباراة الختامية في البطولة العربية للأندية الابطال لكرة القدم "كأس الملك سلمان"، بعد فوزه على ممثل العراق نادي الشرطة.

وانتهى الشوط الاول الذي سيطر خلاله النصر السعودي بشكل مطلق امام تراجع لاعبي الشرطة ، بالتعادل السلبي من دون اهداف والغى حكم اللقاء هدف للنصر سجله كرستيانو رونالدو في الدقيقة 31 بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء جزاء لفريق النصر جاء منها هدف المباراة الوحيد باقدام كرستيانو رونالدو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، التي جرت على استاد مدينة الامير سلطان، بمدينة أبها السعودية عند الساعة السادسة عصراً .

وتأهل الشرطة العراقي في دور مجموعات وربع النهائي، حيث تسبب في إقصاء الثنائي التونسي الصفاقسي والترجي، قبل أن يسحق السد القطري برباعية لهدفين في الدور ربع النهائي للبطولة .