الشرطة يخفق باستعادة الصدارة بعد خسارة غير متوقعة امام الكرخ في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أخفق فريق نادي الشرطة باستعادة الصدارة من منافسه القوة الجوية بعد الخسارة التي تعرض لها أمام ضيفه فريق نادي الكرخ مساء اليوم السبت، بنتيجة 0-1 في آخر مواجهات الجولة 29 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم والتي جرت على ملعب الشعب الدولي.

جاء هدف الكرخ في الدقيقة 51 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب المحترف داسيلفا لاريا.

وشهدت الدقيقة 34 من الشوط الاول طرد لاعب الشرطة ادريس نيانك لتراكم البطاقات، ليكمل الشرطة اللقاء بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 41 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد الشرطة عند النقطة 58 بالمركز الثاني.