الشرطة يخطف أول ثلاث نقاط على حساب الطلبة في انطلاق الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الشرطة، مساء اليوم الاثنين، أول ثلاث نقاط على حساب نادي الطلبة، في انطلاق منافسات الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز.

وجرت المباراة في الساعة السابعة مساء على ملعب الشعب الدولي، وانتهت بفوز فريق الشرطة بهدف وحيد سجله المحترف محمد المواس في الدقيقة 42 من الشوط الاول.

ولم ترتقي المباراة الى مستوى الطموح خصوصا وان اللقاء جمع فريقين جماهيريين يمتلكان لاعبين على مستوى عال لاسيما فريق الشرطة المتخم بالنجوم والذي كان الافضل نسبياً خلال شوطي اللقاء.

وقد اضاع الفريقان فرصاً محققة خلال شوطي اللقاء بسبب التسرع وعدم التركيز وتهاون مهاجمي الفريقين بالتسجيل، لينتهي اللقاء بتقدم الشرطة وخطفه اول ثلاث نقط مع انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم 2021-2022.