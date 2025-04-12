الشرطة يخطف نقاط صدارة دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز‏ فريق الشرطة على ضيفه النجف، بهدف دون رد، في آخر مباريات الجولة 27 لدور النجوم العراق لكرة القدم

المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الـ7:30 مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة الثانية عن طريق سجاد جاسم.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلناً عن نهاية المباراة بفوز الشرطة وخطفه ثلاث نقاط ثمينة جعلته بصدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق .

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 56 بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 33 بالمركز 15 .