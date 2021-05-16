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الشرطة يخطف ثلاث نقاط من الميناء في مباراة حمراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-16T20:31:13+0000
الشرطة يخطف ثلاث نقاط من الميناء في مباراة حمراء

شفق نيوز/ ضيف ملعب الفيحاء بالبصرة مبارة ضمن منافسات الجولة 31 لدوري الكرة الممتاز جرت بين فريقي نادي الميناء وضيفه نادي الشرطة، انتهى اللقاء لصالح الشرطة 3-2.

وسجل الميناء اولا عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح حسام مالك في الدقيقة 24، وتمكن لاعب الشرطة محمد قاسم من تعديل النتيجة في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني عزز الشرطة النتيجة بتسجيله هدفاً ثانيا في الدقيقة 52 من زمن المباراة عن طريق محمد داود، وعادل الميناء النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق سيف جاسم.

واضاع لاعب الشرطة امجد عطوان ركلة جزاء في الدقيقة 76، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث للشرطة من حركة جميلة في الدقيقة 84، شهد اللقاء قبل نهاية الوقت الاصلي للمباراة وخلال خمس دقائق، شهد اللقاء ثلاث حالات طرد، اثنان للاعبين من لميناء وواحدة لسعد ناطق لاعب الشرطة لتعمدهم اللعب الخشن.

ورفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 61 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد عند النقطة 38 بالمركز التاسع.

 

 

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