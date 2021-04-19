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الشرطة يخسر أمام الاستقلال بثلاثية في دوري ابطال اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-19T08:24:28+0000
الشرطة يخسر أمام الاستقلال بثلاثية في دوري ابطال اسيا

شفق نيوز/ خسر فريق نادي الشرطة العراقي، أمام نادي الاستقلال الإيراني بنتيجة 3-0، في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وجرت المباراة في الساعة الحادية عشر والربع مساءً على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في المملكة العربية السعودية التي تستضيف الجولة الثانية.

وسجل الاستقلال عن طريق مهدي غايدي في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول الذي انتهى لصالح الاستقلال بهدف دون رد، وسجل الهدف الثاني للاستقلال فارشيد اسماعيل بالدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 65 سجل لاعب الاستقلال شيخ دياباتي الهدف الثالث لفريقه.

وشهد اللقاء طرد مدافع الشرطة حسام كاظم في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

وقاد لقاء الشرطة والاستقلال الحكم الدولي السيرلانكي كامني تيفون.

وكان فريق نادي الشرطة، استهل الخميس الماضي مشواره في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا بخسارة أمام الدحيل القطري بهدفين دون مقابل.

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