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الشرطة يختتم المرحلة الاولى بفوز على الديوانية

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-16T18:03:36+0000
الشرطة يختتم المرحلة الاولى بفوز على الديوانية

شفق نيوز/ عزز نادي الشرطة صدارته للدوري العراقي لكرة القدم، بعد فوزه على نادي الديوانية بهدفين لهدف وحيد، في آخر مباريات المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز.

سجل الديوانية اولاً عن طريق محمد جمعة في الدقيقة 10 من الشوط الأول وعادل الشرطة النتيجة في الدقيقة 26 من الشوط نفسه عن طريق محمود المواس، وفي الدقيقة 62 من عمر اللقاء جاء هدف الفوز للشرطة عن طريق علي حصني.

وبهذا الفوز ينفرد الشرطة بصدارة الدوري العراقي عند 53 نقطة متقدماً على نادي الطلبة ثانياً برصيد 37 نقطة، بينما تجمد رصيد الديوانية عند 15 نقطة في المركز 18.

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