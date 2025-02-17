الشرطة يحقق فوزه الأول والوحيد في دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب العين

شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة العراقي أول فوز له على ضيفه العين الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا - النخبة.

وشهد ملعب الزوراء الرياضي، مساء اليوم، حدثاً تاريخياً، حيث استضاف أول مباراة رسمية آسيوية منذ افتتاحه، بلقاء الشرطة والعين.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، وانتهت لصالح الشرطة بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه في مرمى العين عن طريق المحترف السوري محمود المواس في الدقيقة 50، وسجل المحترف لوكاس سوزا سانتوس الهدف الثاني للقيثارة في الدقيقة 90+4.