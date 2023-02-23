الشرطة يحقق فوزاً عريضاً على نفط ميسان في الدوري العراقي الممتاز
2023-02-23T19:23:22.000000Z
شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق فوز عريض على ضيفه فريق نفط ميسان 3-0 ضمن منافسات الجولة 18 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .
وجرت المباراة بتمام الساعة الثامنة والنصف مساءً في ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين لاسو رستم في الدقيقة 17 و 42، وفي الشوط الثاني عاد اسو رستم ليسجل هاتريك وهدف ثالث للشرطة في الدقيقة 66 .
وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 38 بالمركز الأول مؤقتا وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 25 بالمركز الثامن .