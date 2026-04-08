الشرطة يحقق فوزاً سهلا على أمانة بغداد في انطلاق الجولة 27

شفق نيوز- بغداد

‏تمكن فريق الشرطة، يوم الأربعاء، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق أمانة بغداد بنتيجة 4-1 في انطلاق منافسات الجولة 27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الشعب الدولي عند الساعة 3:00 بعد ظهر اليوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل، سجل الهدف الأول محمود المواس في الدقيقة الثالثة، وأضاف اللاعب ليونيل اتيبا الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثالث عن طريق أحمد فرحان في الدقيقة 51، وقلص أمانة بغداد النتيجة في الدقيقة 57 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب منتظر عبد الأمير، وأضاف الشرطة هدفه الرابع عن طريق بسام شاكر في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 59 بالمركز الثاني في دوري نجوم العراق، بينما تجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 27 بالمركز 16.