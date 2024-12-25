الشرطة يحقق الفوز على زاخو في دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب نادي الشرطة على مضيفه نادي زاخو، مساء اليوم الأربعاء، لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وجرت المباراة في قاعة زاخو المغلقة للألعاب الرياضية وانتهت لصالح الشرطة بنتيجة 95-90 نقطة.

وفي منافسات الدوري المصاحب فاز فريق شباب زاخو على فريق شباب الشرطة 69-46 نقطة.

ويستضيف فريق غاز الشمال فريق دربنديخان يوم السبت المقبل ضمن المنافسات ذاتها، وتقام المباراة في قاعة بلادي المغلقة للألعاب الرياضية في محافظة كركوك.

من جانب آخر، قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة إجراء قرعة دوري الدرجة الأولى في 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وستجري القرعة في مقر الاتحاد عند الساعة السادسة مساءً، وستنقل القرعة مباشرة عبر الصفحة الرسمية للاتحاد العراقي لكرة السلة.