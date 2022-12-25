الشرطة يحقق الفوز على زاخو بالدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي زاخو في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد في ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 12 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81 حيث جاء هدف الشرطة الوحيد في اللقاء عن طريق القائد علاء عبد الزهرة.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 22 بالمركز السادس وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 8 بالمركز السابع عشر.