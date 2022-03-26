الشرطة يحقق الفوز على دجلة الجامعة في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الشرطة لكرة السلة على نظيره فريق دجلة الجامعة، يوم السبت، في ثاني مباريات ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وجرت المباراة على قاعة الشعب للالعاب الرياضية، وانتهت للشرطة بنتيجة 93-78 نقطة، واستطاع من خلالها فريق الشرطة حسم الفترة الاولى لصالحه بعد تسجيله 28 نقطة مقابل 11 نقطة لفريق دجلة الذي لم يستطع ان يقرأ جيداً مجريات الفترة الاولى، وتميز من الشرطة اللاعب حسان علي ومن دجلة اللاعب عادل البصراوي.

اما في الفترة الثانية فدخل فيها فريق دجلة بعزيمة تعديل النتيجة لكن فريق الشرطة اوقف طموحاته لينهي الفترة لصالحه ايضاً بنتيجة 45 نقطة مقابل 23 نقطة، ليكون التميز هذه المرة للاعب محمد صلاح من الشرطة واللاعب احمد فرحان من فريق دجلة الجامعة.

وفي الربع الثالث من المباراة ابتدأ فريق دجلة الجامعة بطموح تعديل النتيجة وذلك من خلال استغلال بعض الهفوات لفريق الشرطة لكنه فاجأهم بافتتاح التسجيل والإصرار على التقدم وذلك من خلال فرض سيطرته على مجريات الربع الثالث والذي انتهى لصالح القيثارة الخضراء بنتيجة 73 نقطة مقابل 42 نقطة لفريق دجلة الجامعة ليعلن اللاعب محمد صلاح احقيته الافضل اما فريق دجلة فكان الأفضل فيها من خلال الاحصاء هو اللاعب عادل عباس.

وفي الفترة الرابعة والاخيرة والتي لم يترك فيها ابناء علي فرحان فرصة الا وتم استثمارها جيداً وهذا كان واضحاً بعد ان انتهى اللقاء لفريق الشرطة معلنا الفوز بنتيجة 93 نقطة مقابل 78 نقطة لفريق دجلة الجامعة.