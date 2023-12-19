الشرطة يحقق الفوز على النجف في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن نادي الشرطة من تحقيق الفوز على ضيفه نادي النجف في آخر مواجهات هذا اليوم الثلاثاء، بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

وانتهى الشوط الاول بتقدم نادي الشرطة بهدف دون مقابل جاء هدف الشرطة الأول في الدقيقة 45 باقدام اللاعب ادريسا نيانج في الدقيقة 45 ، واضاع لاعب الشرطة محمود المواس ركلة جزاء في الدقيقة 45+8 .

ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف الشرطة هدفه الثاني عبر اللاعب كرار عامر بالدقيقة 46 .