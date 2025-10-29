الشرطة يحقق الانتصار على الكرمة في دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

‏حقق فريق الشرطة فوزاً صعباً على ضيفه فريق الكرمة، مساء اليوم الأربعاء، في انطلاق منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة 6:00 مساءً على ملعب الشعب الدولي في بغداد، وانتهت لصالح الشرطة بنتيجة 1-0.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدف واحد دون مقابل للكرمة، جاء الهدف عن طريق اللاعب بسام شاكر في الدقيقة 20.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني رغم الفرص المتبادلة التي سنحت لكلا الفريقين وجملة من إهدار الفرص بسبب التسرع وعدم التركيز.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده للنقطة 12 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الكرمة عند النقطة 10 بالمركز الخامس.