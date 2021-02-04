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الشرطة يحصل على خدمات محمد داود مقابل مبلغ لم يعلن عنه

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-04T10:42:29+0000
الشرطة يحصل على خدمات محمد داود مقابل مبلغ لم يعلن عنه

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي الشرطة، يوم الخميس، عن حسم موضوع انتقال لاعب المنتخب الوطني ونادي النفط محمد داود لصفوف الفريق.

وقال تحسين الياسري عضو ادارة نادي الشرطة لوكالة شفق نيوز؛ إن حسم انتقال محمد داود لفريق نادي الشرطة، قد تم بعد مفاوضات مع امين سر نادي النفط مشتاق كاظم.

واوضح ان الاتفاق على مبلغ الانتقال الذي طلبه نادي النفط مقابل انتقال محمد داود للشرطة، وكذلك منح استغناء للاعب الشرطة حسام جاد الله بدون مقابل ليكون ضمن صفوف النفط في المرحلة الثاني من منافسات الدوري الممتاز.

وبين ان يوم الاحد المقبل ستكون هناك جلسة بين ممثلي الادارتين لاتمام وانجاز الجوانب المتبقية.

واوضح ان ادارة النفط أبدت مرونة بهذا الموضوع بغية الانتهاء من هذا الجدل الذي حسم بعد مفاوضات واتفاقات مطولة.

ويحتل الشرطة المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بينما يأتي فريق نادي النفط بالمركز السابع برصيد 23 نقطة وذلك بعد انتهاء الجولة 16 من منافسات الدوري الممتاز.

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