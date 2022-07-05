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الشرطة يحسم ملف المواس ويعزز صفوفه بلاعبين جديدين

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-05T12:01:49+0000
الشرطة يحسم ملف المواس ويعزز صفوفه بلاعبين جديدين

شفق نيوز / عززت إدارة نادي الشرطة، اليوم الثلاثاء، صفوف فريقها بالتعاقد مع لاعبين جديدين، فيما حسمت بقاء هداف الدوري العراقي المحترف السوري محمود المواس مع الفريق.

وقال نائب رئيس النادي غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز إنه "تم، اليوم، التعاقد رسمياً مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الكرخ مناف يونس، ولاعب المنتخب الاولمبي ونفط الوسط سجاد جاسم" .

وأضاف الزاملي "تم حسم موضوع المحترف السوري وهداف الدوري العراقي للموسم (2021-2022)، محمود المواس بعد الإشكالات التي حصلت مؤخرا وتعاون نادي السيلية لحسم بقاء المواس في الدوري العراقي وتحديداً مع الشرطة للموسم المقبل" .

وكانت ادارة الشرطة حسمت تجديدها مع اللاعبين باسم فاضل واللاعب المحترف السوري فهد اليوسف واللاعب امير صباح واللاعب محمد جفال والحارس ياسين كريم واللاعب سعد ناطق والتجديد مع المدرب المصري مؤمن سليمان.

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