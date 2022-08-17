الشرطة يجدد عقد قائده والمدير الفني يستأنف مشواره مع الفريق (صور)

شفق نيوز / جدد قائد فريق نادي الشرطة لكرة القدم، علاء عبد الزهرة، يوم الأربعاء، عقده لموسم آخر، فيما التحق مدرب النادي مؤمن سليمان بالفريق لاستئناف تدريب اللاعبين بعد انتهاء إجازته.

وقال نائب رئيس النادي غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة جددت مع عبد الزهرة لموسم آخر، وباشر بتدريبات الفريق إلى جانب زملائه، وذلك بناء على رغبة المدرب المصري مؤمن سليمان، الذي أكد حاجته لعلاء".

وأضاف الزاملي، أن "الإدارة تعاقدت مع اللاعب أحمد يحيى أيضاً لموسم واحد، قادماً من نادي الميناء"، لافتاً إلى أن "الشرطة أكمل تعاقداته بنسبة كبيرة، واستقر الفريق على أسماء يعدّون نخبة لاعبي المنتخب العراقي ومحترفين على مستوى عالٍ، ولاعبين شباب ليكون هناك خليطاً جيداً من اللاعبين".

وأشار إلى أن "هدف إدارة النادي هو المحافظة على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم، وتعزيز إنجاز الموسم السابق".

وكان نادي الشرطة لكرة القدم، قد توج بلقب الدوري العراقي الممتاز، للموسم 2021-2022 برصيد 91 نقطة.