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الشرطة يجتاز الكهرباء في دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-18T19:11:13+0000
الشرطة يجتاز الكهرباء في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ التقى فريق الشرطة اليوم الجمعة، مع فريق الكهرباء على قاعة الشعب للالعاب الرياضية لحساب الدور الحادي عشر من المرحلة الثانية.

وتمكن فريق الشرطة أن يعزف الحان قيثارته في الفترة الأولى بنتيجة 29 نقطة مقابل 19 نقطة للكهرباء.

وحاول بعدها فريق الكهرباء العودة من بوابة الفترة الثانية وذلك من خلال اللاعب مصطفى شهاب لكن دون جدوى ليحافظ فريق الشرطة على مجريات الفترة الثانية و أنهاها لصالحه بنتيجة 52 نقطة مقابل 35 نقطة.

وفي الفترة الثالثة افتتح فريق الشرطة التسجيل وانهاها ايضاً بنتيجة 76 مقابل 58 و بسيطرة واضحة رغم طلعات فريق الكهرباء في الفترة الرابعه والتي لم تكن كافية لعودة فريق الكهرباء لينال ما جاء من أجله الأخضر الشرطاوي  ويحقق الفوز بنتيجة (100-87) وبهذه النتيجة أصبحت حظوظ الشرطة أكبر للتواجد في المربع الذهبي.

ومن جانب آخر وفي دوري الشباب تفوق نادي الشرطه للشباب على نادي الكهرباء للشباب بنتيجة  (61 - 40)  لحساب الدوري المصاحب للدوري الممتاز العراقي لكرة السلة.

كما تفوق نادي دجلة الجامعة للشباب على نادي نفط البصرة للشباب في  مباراة مؤجلة بنتيجة (33-71) لحساب الدوري المصاحب للدوري  الممتاز العراقي لكرة السلة.

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