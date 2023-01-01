الشرطة يجتاز الكرخ ونفط الشمال يضيف زاخو غدا بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي الشرطة على فريق نادي الكرخ بفارق 12 نقطة وبنتيجة 101-90 نقطة وذلك لحساب الدوري الممتاز لكرة السلة، في المباراة التي جرت مساء اليوم الاحد في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

بينما فاز فريق شباب نادي الكرخ على شباب فريق نادي الشرطة بنتيجة 82-32 لحساب الدوري المصاحب لدوري السلة الممتاز.

ويستقبل فريق نادي نفط الشمال في قاعة كركوك ضيفه فريق نادي زاخو يوم غد الاثنين عند الساعة الرابعة عصراً ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة .