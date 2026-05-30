الشرطة يتأهل لنهائي دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

بلغ فريق الشرطة المباراة النهائية لدوري المحترفين لكرة الصالات، بعد تعادله أمام دجلة الجامعة بنتيجة (2-2) في الدور نصف النهائي من المنافسات.

ورغم التعادل، حسم الشرطة تأهله إلى النهائي بفضل أفضليته في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة الصالات، وفق نظام المنافسة المعتمد.

وأُقيمت المباراة عصر اليوم السبت، في قاعة نادي الشرطة بالعاصمة بغداد.

وكان فريق المصافي قد تأهل إلى المباراة النهائية لدوري المحترفين لكرة الصالات بعد فوزه على نفط البصرة بنتيجة (4-2) في مباراة الدور نصف النهائي من منافسات الـ"بلاي أوف".