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الشرطة يتألق ويجتاز منافسه بالدوري العراقي الممتاز للطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-06T17:10:03+0000
الشرطة يتألق ويجتاز منافسه بالدوري العراقي الممتاز للطائرة

شفق نيوز/ تألق فريق نادي الشرطة اليوم الاحد، بتحقيقه الفوز على غريمه الجيش بثلاثة أشواط لشوط وحيد في مباراة مهمة لدوري الطائرة الممتاز، بواقع (19-25) (25-21) (25-23) (25-21) .

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى لدوري الطائرة الممتاز، حقق فريق نادي الجيش امس على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-11) (25-23) (25-15).

يشار إلى أن العراق حصل على اربعة مقاعد مهمة في اتحاد غرب اسيا للكرة الطائرة، جميل العبادي رئيس الاتحاد العراقي للعبة، رئيساً للجنة الفنية، واعضاء الاتحاد العراقي بشار علي خلف عضواً في اللجنة الشاطئية وازاد حسن قادر عضوا في لجنة التطوير، فيما حصلت كازال حمه سعيد على عضوية اللجنة النسوية.

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